Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 70% протоколов
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Такие данные предоставлены Центральной избирательной комиссией Украины.
Зеленский и Порошенко на текущий момент проходят во второй тур выборов.
Третье место занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,15% голосов. За ней идёт кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко (11,55%).
По итогам обработки 60% протоколов Зеленский набирал 30,36% голосов, Порошенко — 16,40%.
Первый тур выборов президента Украины состоялся в воскресенье, 31 марта. По данным ЦИК, итоговая явка составила 63,52%.