Зеленский лидирует на выборах президента Украины после обработки 70% протоколов

Шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины — после обработки 70,03% протоколов он набирает 30,45% голосов, действующий глава государства Пётр Порошенко — 16,19%.

Такие данные предоставлены Центральной избирательной комиссией Украины.

Зеленский и Порошенко на текущий момент проходят во второй тур выборов.

Третье место занимает лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко с 13,15% голосов. За ней идёт кандидат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко (11,55%).

По итогам обработки 60% протоколов Зеленский набирал 30,36% голосов, Порошенко — 16,40%.

Первый тур выборов президента Украины состоялся в воскресенье, 31 марта. По данным ЦИК, итоговая явка составила 63,52%.