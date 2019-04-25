СМИ узнали содержание «военной доктрины» Зеленского

Украинское издание «Новое время» сообщило, что в его распоряжении оказалась «военная доктрина» избранного президента Владимира Зеленского. Журналистам её якобы передал советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.

«Мы обеспечим объединённое руководство силами обороны в соответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами — членами НАТО», — говорится в тексте.

Согласно документу, противостоять «противнику» будет «профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО».

При распределении финансового ресурса также планируется ввести стандарты Североатлантического альянса. Так, 50% будет идти на содержание вооружённых сил, 30% — на перевооружение, а остальная часть — на подготовку.

Из текста следует, что военнослужащие получат современное высокотехнологичное оружие, в приоритете — средства разведки, ПВО, связь, РЭБ.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил по телефону с Зеленским и пригласил его в штаб альянса.