СМИ узнали содержание «военной доктрины» Зеленского
- РИА Новости
«Мы обеспечим объединённое руководство силами обороны в соответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами — членами НАТО», — говорится в тексте.
Согласно документу, противостоять «противнику» будет «профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО».
При распределении финансового ресурса также планируется ввести стандарты Североатлантического альянса. Так, 50% будет идти на содержание вооружённых сил, 30% — на перевооружение, а остальная часть — на подготовку.
Из текста следует, что военнослужащие получат современное высокотехнологичное оружие, в приоритете — средства разведки, ПВО, связь, РЭБ.
Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил по телефону с Зеленским и пригласил его в штаб альянса.