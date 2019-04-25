СМИ узнали содержание «военной доктрины» Зеленского

Короткая ссылка
Украинское издание «Новое время» сообщило, что в его распоряжении оказалась «военная доктрина» избранного президента Владимира Зеленского. Журналистам её якобы передал советник Зеленского по вопросам безопасности и обороны Иван Апаршин.
СМИ узнали содержание «военной доктрины» Зеленского
  • РИА Новости

«Мы обеспечим объединённое руководство силами обороны в соответствии с принципами и стандартами, принятыми государствами — членами НАТО», — говорится в тексте.

Согласно документу, противостоять «противнику» будет «профессиональная, добровольная и мотивированная армия, взаимосовместимая с армиями стран НАТО».

При распределении финансового ресурса также планируется ввести стандарты Североатлантического альянса. Так, 50% будет идти на содержание вооружённых сил, 30% — на перевооружение, а остальная часть — на подготовку.

Из текста следует, что военнослужащие получат современное высокотехнологичное оружие, в приоритете — средства разведки, ПВО, связь, РЭБ.

Ранее Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг поговорил по телефону с Зеленским и пригласил его в штаб альянса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить