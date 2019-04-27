В штабе Зеленского оценили возможность мира в Донбассе по плану России

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Дмитрий Разумков, представитель штаба победителя выборов президента Украины Владимира Зеленского, не исключил, что мирное урегулирование конфликта в Донбассе может произойти в случае, если Киев согласится на предложенные Россией действия.

«Если пойти по принципу и тем предложениям, которые звучат от России, то можно было бы, наверное, прийти к этому миру, но я думаю, что ни одному патриоту этой страны такой путь неприемлем», — заявил Разумков в эфире телеканала «112 Украина».

По его словам, «метода, как завтра закончить войну», нет ни у кого. При этом он добавил, что есть понимание, «как нужно идти для того, чтобы этот мир наступил».

«И мир должен наступить на условиях Украины», — добавил Разумков.

Зеленский неоднократно заявлял о намерении положить конец конфликту в Донбассе без применения силы, но с помощью переговоров в нормандском формате и «мощной информационной войны».

Вместе с тем он выступает против предоставления Донбассу особого статуса и подписания амнистии для ополченцев.

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