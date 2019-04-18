Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу

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Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский высказался против предоставления особого статуса Донбассу. Об этом он заявил в ходе беседы с РБК-Украина.
Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу
  • Reuters

«Я считаю, что нет», — ответил он на вопрос, следует ли предоставить особый статус Донбассу. 

При этом Зеленский признал, что решение конфликта в регионе не будет быстрым.

«Это вообще наша большая история, и нам придётся долго выходить из этой криминальной ситуации», — пояснил он.

Зеленский также сказал, что не намерен подписывать закон об амнистии для тех, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе.

Ранее Зеленский заявлял о намерении начать выплачивать пенсии жителям Донбасса в случае победы во втором туре президентских выборов. По его словам, необходимо достучаться до каждого человека, живущего на востоке страны.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил популярность Зеленского на Украине.

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