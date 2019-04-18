Зеленский выступил против предоставления особого статуса Донбассу
- Reuters
«Я считаю, что нет», — ответил он на вопрос, следует ли предоставить особый статус Донбассу.
При этом Зеленский признал, что решение конфликта в регионе не будет быстрым.
«Это вообще наша большая история, и нам придётся долго выходить из этой криминальной ситуации», — пояснил он.
Зеленский также сказал, что не намерен подписывать закон об амнистии для тех, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе.
Ранее Зеленский заявлял о намерении начать выплачивать пенсии жителям Донбасса в случае победы во втором туре президентских выборов. По его словам, необходимо достучаться до каждого человека, живущего на востоке страны.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН оценил популярность Зеленского на Украине.