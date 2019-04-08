Зеленский сообщил о намерении платить пенсии жителям Донбасса
По его словам, первоочередной задачей для украинских властей должно быть прекращение огня в Донбассе.
Он считает, что необходимо достучаться до каждого человека, живущего «на востоке» и объяснить, что «мы все украинцы».
«Не просто протягивать им руку, не просто обещать, а возобновить эти отношения, начать платить пенсии людям, которые живут там, они такие же украинцы», — сказал он.
Также Зеленский заявил о готовности к переговорам с президентом России Владимиром Путиным.