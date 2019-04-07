Зеленский заявил о готовности вести переговоры с Путиным

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский заявил о готовности к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

«Но жертвовать территориями и людьми мы не будем никогда. Целостность Украины должна быть константой», — цитирует его Интерфакс-Украина.

Зеленский также отметил, что необходимо как можно быстрее прекратить огонь в Донбассе.

«Мы понимаем, что каждый день — это чья-то жизнь, это человеческая судьба, это большая трагедия для каждой отдельной семьи», — подчеркнул он.

Кроме того, Зеленский заявил о необходимости продолжения работы в рамках Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе, при этом, по его словам, данный формат следует реформировать.

Ранее советник шоумена — бывший министр финансов Украины Александр Данилюк — отметил, что Зеленский готов к переговорам с президентами России и Соединённых Штатов Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Также в начале апреля Зеленский рассказал, о чём бы спросил Путина при встрече.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.