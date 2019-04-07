Зеленский поблагодарил сотрудников МВД Украины за работу в день выборов
- Reuters
«Прошёл первый тур выборов прозрачно и честно. Это отмечено всеми наблюдателями Европы, США, ОБСЕ. Мне кажется, это впервые и я хотел бы поблагодарить каждого полицейского, каждого спасателя, каждого нацгвардейца», — цитирует его «СТРАНА.ua».
Первый тур выборов состоялся в воскресенье, 31 марта. По данным ЦИК, итоговая явка превысила 63%.
В ОБСЕ заявили, что первый тур выборов прошёл в конкурентных условиях, фундаментальные свободы в целом были соблюдены.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.