Зеленский поблагодарил сотрудников МВД Украины за работу в день выборов

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский поблагодарил министра внутренних дел Арсена Авакова и всех сотрудников силовых ведомств страны за обеспечение прозрачности в первом туре выборов главы государства.

«Прошёл первый тур выборов прозрачно и честно. Это отмечено всеми наблюдателями Европы, США, ОБСЕ. Мне кажется, это впервые и я хотел бы поблагодарить каждого полицейского, каждого спасателя, каждого нацгвардейца», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Первый тур выборов состоялся в воскресенье, 31 марта. По данным ЦИК, итоговая явка превысила 63%.

В ОБСЕ заявили, что первый тур выборов прошёл в конкурентных условиях, фундаментальные свободы в целом были соблюдены.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.