Зеленский поблагодарил сотрудников МВД Украины за работу в день выборов

Короткая ссылка
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский поблагодарил министра внутренних дел Арсена Авакова и всех сотрудников силовых ведомств страны за обеспечение прозрачности в первом туре выборов главы государства.
Зеленский поблагодарил сотрудников МВД Украины за работу в день выборов
  • Reuters

«Прошёл первый тур выборов прозрачно и честно. Это отмечено всеми наблюдателями Европы, США, ОБСЕ. Мне кажется, это впервые и я хотел бы поблагодарить каждого полицейского, каждого спасателя, каждого нацгвардейца», — цитирует его «СТРАНА.ua».

Первый тур выборов состоялся в воскресенье, 31 марта. По данным ЦИК, итоговая явка превысила 63%.

В ОБСЕ заявили, что первый тур выборов прошёл в конкурентных условиях, фундаментальные свободы в целом были соблюдены. 

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить