Наблюдатели ОБСЕ оценили организацию выборов президента на Украине
- Reuters
«Выборы на Украине были конкурентными, у голосующих был широкий выбор, который выразился в больших цифрах», — заявил Канерва.
Актёр и шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины — после обработки 80,20% протоколов он набирает 30,40% голосов, действующий глава страны Пётр Порошенко получает 16,03%.
Первый тур выборов состоялся в воскресенье, 31 марта. По данным ЦИК, итоговая явка превысила 63%.