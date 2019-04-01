Наблюдатели ОБСЕ оценили организацию выборов президента на Украине

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Первый тур выборов президента на Украине прошёл в конкурентных условиях, фундаментальные свободы в целом были соблюдены. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил почётный председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Илкка Канерва.
Наблюдатели ОБСЕ оценили организацию выборов президента на Украине
  • Reuters

«Выборы на Украине были конкурентными, у голосующих был широкий выбор, который выразился в больших цифрах», — заявил Канерва.

Актёр и шоумен Владимир Зеленский лидирует в первом туре выборов президента Украины — после обработки 80,20% протоколов он набирает 30,40% голосов, действующий глава страны Пётр Порошенко получает 16,03%.

Первый тур выборов состоялся в воскресенье, 31 марта. По данным ЦИК, итоговая явка превысила 63%.

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