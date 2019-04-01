Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский рассказал, о чём бы спросил при встрече у российского лидера Владимира Путина.

«Если встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько ещё готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации на Донбассе и в Крыму?» — цитирует ТСН Зеленского.

Ранее политик предложил создать украинский русскоязычный телеканал, который вещал бы в Крыму и Донбассе. Зеленский также рассказал, при каком условии Крым может вернуться в состав Украины.

По его словам, это произойдёт, «когда будет смена власти в России». 

В Крыму, комментируя слова Зеленского, подчеркнули, что ни одному президенту Украины не удастся вернуть полуостров после воссоединения с Россией.

31 марта на Украине прошёл первый тур президентских выборов. Согласно данным экзитпола, лидирует Зеленский, во второй тур с ним выходит действующий глава государства Пётр Порошенко.  

По информации ЦИК Украины, явка на выборах составила 63,48%

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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