Зеленский рассказал, о чём бы говорил с Путиным при встрече
«Если встречусь с господином Путиным, я ему скажу: «Ну наконец-то вы вернули наши территории. Сколько ещё готовы компенсировать денег за то, что отобрали наши территории и помогали людям, которые принимали участие в эскалации на Донбассе и в Крыму?» — цитирует ТСН Зеленского.
Ранее политик предложил создать украинский русскоязычный телеканал, который вещал бы в Крыму и Донбассе. Зеленский также рассказал, при каком условии Крым может вернуться в состав Украины.
По его словам, это произойдёт, «когда будет смена власти в России».
В Крыму, комментируя слова Зеленского, подчеркнули, что ни одному президенту Украины не удастся вернуть полуостров после воссоединения с Россией.
31 марта на Украине прошёл первый тур президентских выборов. Согласно данным экзитпола, лидирует Зеленский, во второй тур с ним выходит действующий глава государства Пётр Порошенко.
По информации ЦИК Украины, явка на выборах составила 63,48%.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.