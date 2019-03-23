Зеленский предложил создать русскоязычный канал для вещания в Донбассе и Крыму

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский предложил создать украинский русскоязычный телеканал, который бы вещал в Крыму и Донбассе.

Об этом он заявил в интервью украинскому телеканалу ICTV.

«Нужно сделать русскоязычный мощный канал, который был бы международным, он бы вещал на территорию Крыма, на территорию Донецка и Луганска, на территорию США, Европы и Израиля», — цитирует его РИА Новости.

Он указал, что канал должен будет, в частности, опровергать утверждение о том, что у жителей неподконтрольных Киеву территорий «хотят отобрать русский язык».

В марте 2018 года Министерство информационной политики Украины рассказало о начале вещания украинского канала UA|TV на Крым и Донбасс.

17 августа 2017 года член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский заявил о начале трансляции пяти украинских каналов в Крыму.





