Экзитпол: Зеленский лидирует на выборах президента Украины

Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выходах президента Украины с 30,4% голосов. Об этом свидетельствуют опубликованные данные национального экзитпола.

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Действующий глава государства Пётр Порошенко набирает 17,8%, Юлия Тимошенко — 14,2%, Юрий Бойко — 9,8%. Ранее на Украине закрылись избирательные участки для голосования на выборах президента. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.