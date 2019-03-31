Экзитпол: Зеленский лидирует на выборах президента Украины
Шоумен Владимир Зеленский лидирует на выходах президента Украины с 30,4% голосов. Об этом свидетельствуют опубликованные данные национального экзитпола.
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Действующий глава государства Пётр Порошенко набирает 17,8%, Юлия Тимошенко — 14,2%, Юрий Бойко — 9,8%.
Ранее на Украине закрылись избирательные участки для голосования на выборах президента.
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