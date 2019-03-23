В Крыму отреагировали на условие Зеленского по возвращению полуострова

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в разговоре с RT прокомментировал заявление кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского, который рассказал, при каком условии, по его мнению, Крым может вернуться в состав Украины.

По словам Зеленского, Крым «вернётся», когда будет «смена власти в России».

Вместе с тем он указал, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.

«Ни одному президенту Украины — ни нынешнему, ни будущему — никогда не удастся вернуть Крым в состав украинского государства. То, что произошло пять лет назад, — воссоединение Крыма с Россией — это исправление исторической ошибки, и больше подобного ни крымчане, ни всё российское общество никогда не допустят», — пояснил Ганжара.

Он добавил, что Крым является неотъемлемой частью России — так было и есть на сегодняшний день.

По мнению Ганжары, антикрымская риторика на Украине является «трендом, который сложился в виду вируса «майдана» и идеи украинского национализма, доминирующей в украинской политической повестке».

«Курс Украины должен быть категорично изменен. Нам абсолютно безразлично, что обещают кандидаты в президенты Украины... всё это останется лишь пустыми словами и замыливанием реальных проблем», — заключил депутат.

Ранее кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский рассказал, при каком условии, по его мнению, Крым может вернуться в состав Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.