В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине

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Анастасия Румянцева
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT заявление кандидата в президенты шоумена Владимира Зеленского, который рассказал, при каком условии, по его мнению, Крым может вернуться в состав Украины.
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
  • Reuters

По словам Зеленского, Крым «вернётся», когда будет «смена власти в России».

Вместе с тем он указал, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.

«Зеленский заранее снял с себя обязанности по «возвращению» полуострова Украине. Фраза «Когда сменится власть в России» — это ни к чему не обязывающий ход», — отметил Бальбек.

По его словам, сегодня на Украине обязательное условие — это рассказать, «как вернуть Крым».

«Одни ломают копья, другие с надеждой смотрят на Запад, и только Зеленский завуалированно сказал: «Дорогие украинцы, не дождётесь», — заключил Бальбек. 

Ранее кандидат в президенты шоумен Владимир Зеленский рассказал, при каком условии, по его мнению, Крым может вернуться в состав Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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