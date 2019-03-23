Зеленский назвал условие возвращения Крыма в состав Украины
Соответствующее заявление он сделал в интервью украинскому телеканалу ICTV.
«Крым вернётся, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России», — цитирует его РИА Новости.
Вместе с этим, он указал, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко пообещал вернуть Крым «без торгов и закулисных договорённостей».
Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала обещание Порошенко.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.