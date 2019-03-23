Зеленский назвал условие возвращения Крыма в состав Украины

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Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский рассказал, при каком условии, по его мнению, Крым может вернуться в состав Украины.

Соответствующее заявление он сделал в интервью украинскому телеканалу ICTV.

«Крым вернётся, мы же с вами понимаем, когда будет смена власти в России», — цитирует его РИА Новости.

Вместе с этим, он указал, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.

Ранее президент Украины Пётр Порошенко пообещал вернуть Крым «без торгов и закулисных договорённостей».

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала обещание Порошенко.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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