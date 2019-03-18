В Совфеде прокомментировали обещание Порошенко после выборов вернуть Крым

Член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева в беседе с газетой «Известия» прокомментировала обещания президента Украины Петра Порошенко вернуть Крым «без торгов и закулисных договорённостей».

«Можно сказать с абсолютной уверенностью, что эти пять лет показали следующее: выбор крымчан в 2014 году был осознанным. Этот выбор базировался на восстановлении исторической справедливости, воссоединении со своей родиной», — отметила Тимофеева.

По её словам, заявления Порошенко останутся на уровне его мечтаний.

Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель прокомментировал в беседе с RT обещания президента Украины.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.