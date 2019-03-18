Порошенко пообещал вернуть Крым «без торгов и договорённостей»

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Президент Украины Пётр Порошенко пообещал вернуть Крым «без торгов и закулисных договорённостей».

«Украина ни на какие торги, ни на какие закулисные договорённости не пойдёт. И Крым будет возвращён Украине. Мы делаем всё возможное, чтобы это было сделано как можно скорее, сразу же после президентских выборов», — говорится в сообщении украинского лидера в Facebook.

Ранее Порошенко заявил, что украинские власти после выборов «сделают решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма». 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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