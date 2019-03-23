Зеленский сообщил о работе над законопроектом о лишении президента неприкосновенности
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Данное заявление он сделал в ходе передачи «Интервью с кандидатом в президенты» на канале ICTV.
«Пусть это прозвучит как популизм, но в таком формате никто ещё не предлагал и не читал подобного в программах других кандидатов: это снятие неприкосновенности с президента, с депутатов и судей», — цитирует Зеленского Интерфакс-Украина.
При этом, по словам кандидата в президенты страны, эксперты и юристы его команды готовят соответствующий законопроект, изучая все нюансы.
Ранее Зеленский оценил вероятность возвращения Крыма в состав Украины.
Также экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность кандидата.
Президентские выборы на Украине пройдут 31 марта.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.