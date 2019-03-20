Зеленский рассказал, в каком случае уступил бы Вакарчуку в президентской гонке

Украинский шоумен Владимир Зеленский заявил, что уступил бы лидеру музыкального коллектива «Океан Эльзы» Святославу Вакарчуку в президентской гонке, если бы тот был кандидатом на пост главы государства.

«Я и ещё один музыкант (Вакарчук. — RT), все мы продемонстрировали желание что-то сделать, пойти в политику. Если бы Слава был (кандидатом. — RT), я бы уступил ему», — цитирует Зеленского агентство «Украинские новости».

Ранее опрос показал, что Зеленский сможет стать победителем во втором туре президентских выборов на Украине при любом сопернике.

Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.

Президентские выборы в стране пройдут 31 марта.