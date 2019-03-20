Зеленский рассказал, в каком случае уступил бы Вакарчуку в президентской гонке
- РИА Новости
«Я и ещё один музыкант (Вакарчук. — RT), все мы продемонстрировали желание что-то сделать, пойти в политику. Если бы Слава был (кандидатом. — RT), я бы уступил ему», — цитирует Зеленского агентство «Украинские новости».
Ранее опрос показал, что Зеленский сможет стать победителем во втором туре президентских выборов на Украине при любом сопернике.
Экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров в беседе с НСН прокомментировал популярность Зеленского.
Президентские выборы в стране пройдут 31 марта.