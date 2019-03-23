На Украине будут молиться о справедливых президентских выборах

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Глава неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко распорядился до завершения избирательной кампании проводить во всех храмах новой церкви молитвы о справедливых выборах президента страны.

Об этом сообщается на сайте церкви.

Отмечается, что данное решение было принято в связи «с особой ответственностью, которая во время выборов президента Украины возлагается на наш (украинский. — RT) народ».

Как указывается на сайте, теперь в тройную ектению будет внесено особое молитвенное прошение, касающееся выборов.

Ранее стало известно, что действующий президент Украины Пётр Порошенко заявил, что уверен в своей победе на выборах 31 марта.

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