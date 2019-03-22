Порошенко предупредил о возможных провокациях перед выборами
- Reuters
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Возможны любые провокации — от вброса дезинформации до саботажа, диверсий, террористических атак», — заявил украинский лидер, выступая на торжествах по случаю 27-летия создания СБУ.
Порошенко подчеркнул, что в период избирательной кампании службы безопасности должны работать «с полной отдачей сил».
Ранее в Службе безопасности Украины сообщили о предотвращении теракта в метро Харькова, якобы запланированного «российскими спецслужбами» в целях «дестабилизации» ситуации в стране.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.