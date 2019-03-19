Порошенко обвинил Россию в попытке «сорвать» выборы на Украине

Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Россия решила задействовать «силовые провокации» с целью сорвать президентские выборы на Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Из Кремля поступила команда задействовать силовые провокации. Избирательную кампанию явно хотят перевести в формат уличных столкновений... Это... попытка сорвать выборы», — заявил украинский лидер на совете регионального развития Ивано-Франковской области в городе Коломыя.

По его словам, в России стремятся «расколоть и разорвать» единство украинцев.

При этом Порошенко заявил, что через пять лет Украина пройдёт «точку невозврата в Советский Союз», что якобы противоречит планам Кремля.

Ранее украинский президент пообещал избирателям в течение пяти лет построить «великую страну богатых людей».