Порошенко обвинил Россию в попытке «сорвать» выборы на Украине

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Украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Россия решила задействовать «силовые провокации» с целью сорвать президентские выборы на Украине. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Порошенко обвинил Россию в попытке «сорвать» выборы на Украине
  • РИА Новости

«Из Кремля поступила команда задействовать силовые провокации. Избирательную кампанию явно хотят перевести в формат уличных столкновений... Это... попытка сорвать выборы», — заявил украинский лидер на совете регионального развития Ивано-Франковской области в городе Коломыя.

По его словам, в России стремятся «расколоть и разорвать» единство украинцев.

При этом Порошенко заявил, что через пять лет Украина пройдёт «точку невозврата в Советский Союз», что якобы противоречит планам Кремля.

Ранее украинский президент пообещал избирателям в течение пяти лет построить «великую страну богатых людей».

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