Порошенко обвинил Россию в попытке «сорвать» выборы на Украине
- РИА Новости
«Из Кремля поступила команда задействовать силовые провокации. Избирательную кампанию явно хотят перевести в формат уличных столкновений... Это... попытка сорвать выборы», — заявил украинский лидер на совете регионального развития Ивано-Франковской области в городе Коломыя.
По его словам, в России стремятся «расколоть и разорвать» единство украинцев.
При этом Порошенко заявил, что через пять лет Украина пройдёт «точку невозврата в Советский Союз», что якобы противоречит планам Кремля.
Ранее украинский президент пообещал избирателям в течение пяти лет построить «великую страну богатых людей».