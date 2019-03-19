Порошенко заявил, что не намерен «варить кашу» с властями России

Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя заявление российского лидера Владимира Путина, заявил, что «не собирается варить кашу» с руководством России. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

«Относительно того, что кто-то с кем-то там «каши не сварит», я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты», — заявил он.

Также Порошенко заявил, что украинские власти «мобилизовали мировую поддержку» из-за воссоединения Крыма с Россией.

Ранее президент России заявил, что с нынешними властями Украины вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата в развитии отношений между странами.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.