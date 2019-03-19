Порошенко заявил, что не намерен «варить кашу» с властями России

Короткая ссылка
Президент Украины Пётр Порошенко, комментируя заявление российского лидера Владимира Путина, заявил, что «не собирается варить кашу» с руководством России. Об этом он сказал в эфире телеканала ICTV.

«Относительно того, что кто-то с кем-то там «каши не сварит», я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты», — заявил он.

Также Порошенко заявил, что украинские власти «мобилизовали мировую поддержку» из-за воссоединения Крыма с Россией.

Ранее президент России заявил, что с нынешними властями Украины вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата в развитии отношений между странами.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить