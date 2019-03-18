В Кремле прокомментировали состояние отношений России и Украины
- РИА Новости
«К сожалению, вы знаете, что наши отношения фактически находятся в свёрнутом состоянии не по нашей инициативе — по решению Киева», — сказал Песков.
Он напомнил, что «состоялся выход из многих соглашений».
«Запрещена работа наших средств массовой информации в Киеве, которые могли бы рассказывать о реальном положении дел на полуострове», — отметил Песков, отвечая на вопрос об отношении украинцев к присоединению Крыма к России.
При этом он добавил, что люди всё равно продолжают ездить и в Крым, и на Украину, и с Украины в Крым.
«Люди видят реальное положение дел и, главное, настрой крымчан. Их отношение к тому, насколько изменилась в положительную сторону их жизнь за эти пять лет, говорит само за себя», — отметил Песков, подчеркнув, что «ход времени расставит всё по местам».
Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провёл опрос, который показал, что 88% россиян положительно оценивают решение о воссоединении Крыма с Россией.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.