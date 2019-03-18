Путин на украинском языке задал вопрос властям в Киеве

Российский лидер Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма задал вопрос властям в Киеве на украинском языке.

Как подчеркнул президент, русский и украинский народы никогда не ссорились.

«И сейчас, по моему глубочайшему убеждению, в ссоре не находятся. У нас непонимание только с руководством сегодняшней Украины, с которым вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата в развитии наших отношений», — сказал он.

По словам главы государства, то, что творят киевские власти, «иногда просто вызывает оторопь и недоумение».

«Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав, чи шо?» С ума сошёл?» — отметил он.

Он также сообщил, что Россия будет готова наладить отношения тогда, когда на Украине «здравый смысл восторжествует».

Позднее на концерте в честь пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией Путин сравнил крымчан с бойцами Красной армии.

В конце 2018 года Путин также заявлял, что ситуация в двусторонних отношениях не изменится, пока у власти в Киеве находятся русофобы.

При этом он указывал, что два народа навсегда останутся братскими.