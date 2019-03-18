Путин предположил, когда отношения России и Украины восстановятся

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Президент России Владимир Путин в ходе визита в Крым рассказал, когда, по его мнению, отношения Москвы и Киева начнут налаживаться.
Путин предположил, когда отношения России и Украины восстановятся
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

По словам российского лидера, между народами России и Украины конфликта нет — есть недопонимание между представителями руководства двух стран.

Как отметил Путин, то, что «творят» украинские власти, «иногда просто вызывает оторопь и недоумение».

В этой связи он добавил, что Москва будет готова налаживать отношения с Киевом тогда, когда там «здравый смысл восторжествует». 

Ранее Путин в ходе встречи с представителями общественности полуострова заявил, что события «крымской весны» стали доказательством того, что Россия умеет защищать.

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