Путин предположил, когда отношения России и Украины восстановятся

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Крым рассказал, когда, по его мнению, отношения Москвы и Киева начнут налаживаться.

По словам российского лидера, между народами России и Украины конфликта нет — есть недопонимание между представителями руководства двух стран.

Как отметил Путин, то, что «творят» украинские власти, «иногда просто вызывает оторопь и недоумение».

В этой связи он добавил, что Москва будет готова налаживать отношения с Киевом тогда, когда там «здравый смысл восторжествует».

Ранее Путин в ходе встречи с представителями общественности полуострова заявил, что события «крымской весны» стали доказательством того, что Россия умеет защищать.