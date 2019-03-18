Путин: «крымская весна» показала миру, что Россия умеет себя защищать

Президент России Владимир Путин в ходе пребывания в Крыму заявил, что события «крымской весны» стали доказательством того, что Россия умеет себя любить и защищать.

«Это новая веха в истории России, потому что она показала... всему миру, что Россия умеет себя... любить и защищать свои интересы», — сказал он.

В очередную годовщину возвращения Крыма в состав России Путин встретился с представителями общественности полуострова и обсудил с ними некоторые аспекты жизнедеятельности региона.

Также президент дал старт работе Балаклавской и Таврической теплоэлектростанций на полную мощность.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.