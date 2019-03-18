«Не могли не откликнуться на просьбу жителей полуострова»: Россия празднует пятую годовщину воссоединения с Крымом

Ровно пять лет назад, 18 марта 2014 года, Владимир Путин подписал договор о вхождении Автономной Республики Крым и Севастополя в состав Российской Федерации. Это решение было принято после референдума, в ходе которого более 95% участников плебисцита проголосовали за воссоединение с Россией. За эти годы регион полностью интегрировался в российскую экономику, социальную и политическую сферы. Крым перестал зависеть от поставок товаров и электроэнергии с Украины, которая пыталась шантажировать жителей полуострова, организуя различные блокады. Немалый вклад в развитие региона внесло строительство моста через Керченский пролив. 18 марта 2019 года Крым посетит президент РФ Владимир Путин, который примет участие в торжествах по случаю годовщины воссоединения.

© Макс Ветров / РИА Новости