«Не могли не откликнуться на просьбу жителей полуострова»: Россия празднует пятую годовщину воссоединения с Крымом
- © Макс Ветров / РИА Новости
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18 марта 2019
Один из пяти новых военных кораблей, строительство которых сейчас ведётся в России, может быть назван в честь брига «Меркурий», участвовавшего в Русско-турецкой войне 1828-1829 годов. Такое предложение сделал Владимир Путин во время посещения мемориального комплекса «Малахов курган».
«Мы в этом году закладываем пять новых кораблей для различных флотов, в том числе для Черноморского флота. Можно один из них назвать «Меркурий», — сказал он.
При этом представитель Нахимовского училища заметил, что в этом году исполняется ровно 200 лет с момента закладки брига «Меркурий». Курсант также добавил, что традиция наследования названий кораблей практиковалась ещё во времена Николая I.
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Свою программу рабочего визита в Севастополь в рамках празднования пятилетия воссоединения Крыма с РФ Владимир Путин продолжил посещением мемориального комплекса памятников обороны города в 1854-1855 и в 1941-1944 годах «Малахов курган».
Глава государства осмотрел музей в оборонительной башне 1854 года и пообщался с курсантами Нахимовского военно-морского училища. Затем президент возложил цветы к памятнику адмиралу Владимиру Корнилову.
- © Валерий Мельников / РИА Новости
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Запуск работы Балаклавской и Таврической ТЭС в Крыму на полную мощность позволит с запасом обеспечить регион энергоресурсами, поскольку в настоящее время объём энергопотребления на полуострове составляет примерно 1000—1100 МВт. Об этом заявил президент России Владимир Путин. Глава государства также напомнил, что в 2014 году энергетические объекты генерировали всего 160 МВт.
«Ещё раз хочу сказать большое спасибо всем специалистам, которые участвовали в этой сложной, очень нужной людям работе. Вы успешно решили задачу без всякого преувеличения общенациональной значимости», — сказал глава государства.
«Сегодня сделан ещё один важный шаг в укреплении энергетической безопасности Крымского полуострова, да и всего юга Российской Федерации, в развитии экономики и инфраструктуры региона», — заключил Путин.
- © Михаил Климентьев / РИА Новости
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Определённо можно сказать, что 18 марта станет новой вехой в вопросе энергобезопасности Крымского полуострова. По словам главы корпорации «Ростех» Сергея Чемезова, запуск полноценной работы Балаклавской и Таврической ТЭС стал историческим событием для Крыма, где никогда не было энергообъектов такого уровня.
«В прошлом году мы запустили первую очередь — с 1 октября первые энергоблоки обеих ТЭС бесперебойно обеспечивают энергией жителей Крыма. Теперь введена в эксплуатацию вторая очередь. Суммарная номинальная мощность двух станций составляет 940 МВт — это около 90% всего энергопотребления региона», — цитирует Чемезова пресс-служба «Ростеха».
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В 2014 году произошло событие, которое раз и навсегда изменило Россию и весь мир, подчеркнул в беседе с RT депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара.
«Присоединение Крыма к России, наверное, самое значимое событие, которое ознаменовало новую страницу истории нашей страны. Для крымчан это событие является самым важным и самым желаемым, которое только могло произойти. Мы понимаем, что пять лет назад была исправлена историческая ошибка, связанная с тем, что Крым оказался в составе Украины. Все 23 года нахождения нашего полуострова в составе украинского государства были ошибкой. Крым с точки зрения всех процессов шёл в абсолютно неправильном направлении», — сказал парламентарий.
По его словам, очевидно, что полуостров развивается, а Крым стал совершенно другой реальностью.
«Этот регион является регионом приоритетного развития. Сегодняшний визит президента Владимира Путина в Крым говорит о том, что поддержка, которая есть сегодня у полуострова, самая высокая. И конечно, это поддержка не только президента, но и всего народа нашей страны», — заметил Ганжара.
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Про пятую годовщину воссоединения Крыма с Россией также не забыли и в НАТО. В Североатлантическом альянсе считают, что действия 2014 года стали «серьёзным нарушением международного права и вызовом евро-атлантической безопасности».
«Мы решительно осуждаем этот акт, который мы не признаём и не будем признавать. Мы призываем Россию вернуть Крым Украине», — говорится в заявлении.
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Крым — неотъемлемая часть России. Об этом говорят не только российские официальные лица, но представители западных СМИ. В материале газеты Nordwest-Zeitung отмечается, что санкции уже никак не изменят ситуацию.
«Из-за них отношения только ухудшаются. А это не помогает ни Крыму, ни страдающим людям на востоке Украины, за который ведутся бои, ни миру во всей Европе», — пишет издание.
Автор статьи также напомнил, что «важный в военно-стратегическом плане и тяготеющий к России» полуостров был присоединён к Украине в 1954 году после «самоуправства» первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва. По его мнению, Россия «вернула себе» Крым, «нарушив международное право», но сделала это не против воли большинства местного населения.
Подробнее — на ИноТВ.
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В Кремле также рассказали о других пунктах программы рабочего визита Владимира Путина в Крым, главным из которых станет встреча с общественностью. По словам Дмитрия Пескова, глава государства проводит подобные мероприятия в разных регионах РФ.
«Это будут представители общественности, деловых структур из Севастополя и Крыма, чтобы без протокола пообщаться с ними насчёт того, что произошло за пять лет на полуострове, какие есть проблемы, что недостаточно, что хорошо», — пояснил пресс-секретарь президента России.
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На торжественной церемонии пуска новых энергоблоков также присутствовали вице-премьер Дмитрий Козак, министр энергетики Александр Новак, глава Крыма Сергей Аксёнов и гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов.
«Сегодняшнее открытие будет финализировать полную энергосамостоятельность Крыма, более того — даже способность передавать электроэнергию на основную землю», — отмечал ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Владимир Путин прибыл в Севастополь.
Глава государства поучаствовал в церемонии запуска работы Балаклавской и Таврической ТЭС на полную мощность.
- Балаклавская ТЭС
- © Алексей Мальгавко / РИА Новости