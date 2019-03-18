Путин сравнил жителей Крыма в 2014 году с красноармейцами

Российский лидер Владимир Путин, выступая на концерте, который посвящён пятой годовщине воссоединения Крыма с Россией, сравнил крымчан с бойцами Красной армии, сохранившими в годы войны любовь к Родине.

«Вы знаете, я сейчас не побоюсь сделать определённое историческое сравнение. Поведение севастопольцев и крымчан напоминает мне поведение бойцов Красной армии в трагические месяцы начала Великой Отечественной войны, когда они, прорываясь к своим, выносили на себе, поближе к сердцу, боевые знамёна своих частей», — заявил глава государства.

Он отметил, что жители полуострова, «находясь вне рамок российской государственности» на протяжении десятилетий, «сохранили в своём сердце, пронесли через эти годы любовь к нашей родине, к России».

«Спасибо вам», — добавил он.

18 марта Путин прибыл в Севастополь. Он встретился с представителями общественности полуострова.

Как отметил президент, события «крымской весны» стали доказательством того, что Россия умеет себя любить и защищать.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.