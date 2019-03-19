Порошенко пообещал украинцам построить «великую страну богатых людей»
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«Это программа нашего развития на ближайшие пять лет, поэтому мы будем добиваться решительных результатов в нашей борьбе с бедностью и поэтому мы построим великую страну богатых, свободных и счастливых людей», — написал украинский лидер в своём Facebook.
Он подчеркнул, что основная цель Украины — стать членом ЕС и НАТО и преодолеть бедность в стране.
Кроме того, по мнению Порошенко, приоритетным для Украины является вопрос национальной безопасности.
Ранее Порошенко обещал после выборов вернуть Украине Крым и Донбасс.