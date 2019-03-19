Порошенко пообещал украинцам построить «великую страну богатых людей»

Действующий президент Украины Пётр Порошенко пообещал соотечественникам в случае своего переизбрания на пост главы государства в течение пяти лет построить «великую страну богатых людей».

«Это программа нашего развития на ближайшие пять лет, поэтому мы будем добиваться решительных результатов в нашей борьбе с бедностью и поэтому мы построим великую страну богатых, свободных и счастливых людей», — написал украинский лидер в своём Facebook.

Он подчеркнул, что основная цель Украины — стать членом ЕС и НАТО и преодолеть бедность в стране.

Кроме того, по мнению Порошенко, приоритетным для Украины является вопрос национальной безопасности.

Ранее Порошенко обещал после выборов вернуть Украине Крым и Донбасс.