Предвыборная кухня: Порошенко заявил, что не намерен «варить кашу» с Путиным

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не станет «варить кашу» с российским лидером. Ранее Владимир Путин подчеркнул, что действия Киева вызывают у него недоумение. По словам главы государства, с нынешним руководством Украины «вряд ли можно сварить кашу». Политологи указывают, что Порошенко предпринимает попытки заручиться поддержкой электората. До выборов на Украине остаётся менее двух недель. Согласно опросам, действующий украинский лидер значительно уступает шоумену Владимиру Зеленскому.

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что не собирается «варить кашу» с российским лидером Владимиром Путиным.

«Относительно того, что кто-то с кем-то там «каши не сварит», я не собираюсь ни кашу варить и есть, ни на рыбалку бегать, как некоторые наши кандидаты», — подчеркнул Порошенко в эфире телеканала ICTV. Также украинский лидер сказал, что намерен добиваться усиления санкционного давления на Москву.

Таким образом Порошенко ответил президенту России Владимиру Путину, который в ходе поездки в Крым 18 марта заявил, что действия нынешних украинских властей вызывают у него оторопь и недоумение.

«Так и хочется спросить по-украински: «З глузду з'їхав, чи шо?» С ума сошёл? Поэтому, как только здравый смысл восторжествует, мы на уровне руководства тоже будем выстраивать отношения», — отметил Путин.

Глава государства подчеркнул, что русский и украинский народы никогда не ссорились. По его мнению, именно позиция украинских властей затрудняет диалог между двумя странами. Как заявил Путин, с руководством Украины «вряд ли можно сварить кашу и добиться какого-то позитивного результата» в развитии отношений.

Путин также указал, что Москва будет готова выстраивать отношения с Киевом, когда там «здравый смысл восторжествует». Он добавил, что условия для развития межгосударственных связей будут созданы после того, как схлынет «волна предвыборных различных комбинаций и ситуаций на Украине, замешанная на русофобии».

18 марта 2019. Президент РФ Владимир Путин во время посещения мемориального комплекса "Малахов курган" в Севастополе.

© Валерий Мельников / РИА Новости

Активность перед выборами

Антироссийская риторика — одна из центральных тем на Украине накануне выборов президента страны, которые запланированы на 31 марта. В частности, вопрос принадлежности Крыма вновь поднял президент Украины Пётр Порошенко, баллотирующийся на второй срок.

Он заявил, что в случае победы он активизирует международное сотрудничество по «возвращению» Крыма политико-дипломатическим путем.

«Сразу после выборов президента Путин вынужден будет возобновить переговоры по реализации Минских договорённостей и восстановлению суверенитета Украины в Крыму и перейти к обсуждению в ООН вопрос введения миротворческой миссии ООН», — сказал Порошенко. Он заявил, что рассматривает визит президента России Владимира Путина в Крым «нарушением суверенитета Украины».

Также по теме «Видимость политической деятельности»: почему Киев продолжает говорить о «возвращении» Крыма С момента воссоединения Крыма с Россией прошло ровно пять лет. Регион полностью интегрировался в экономическую, политическую и...

Напомним, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с РФ. 18 марта Россия отметила пятую годовщину этого события.

В свою очередь, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Крым становится «опасной добычей» для России, а присоединение полуострова «лишает Крым и крымчан будущего». Об этом политик написал в Facebook.

«Крым стал для Кремля слишком опасной добычей и неподъёмным бременем, цена которого превышает сомнительные политические дивиденды от «приращения земель», — считает Климкин.

По его мнению, «отсутствие решения, консервация нынешнего состояния неизбежно приведет к упадку полуострова».

«Собственно экономическая, общественная, экологическая деградация заметны уже и сейчас», — утверждает украинский министр.

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил, что Климкин комментирует ситуацию, не побывав в Крыму. Гемпель рассказал RT, что украинского политика приглашали на полуостров.

«Пускай, Климкин послушает, что говорят граждане Германии, что говорят европейцы, побывав на полуострове. Когда мы ехали из аэропорта, немцы увидели, какие у нас строятся объекты, автобаны», — сказал Гемпель.

Он вновь пригласил главу МИД Украины приехать и посмотреть, как динамично развивается полуостров.

Ранее глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина пригласила Климкина посетить полуостров, чтобы «проведать родственников».

По информации издания «страна.ua», отец жены Климкина —генерал-майор в отставке Юрий Михайленко, который получил в 2014 году медаль «За возвращение Крыма».

«Я уверена: и Климкин получил бы с удовольствием российский паспорт и переехал жить в Крым, если бы ему его кто-то дал… Пусть приедет и проведает родственников, заодно наглядно убедится в своей неправоте, а мы ему все покажем и расскажем», — приводит РИА Новости слова Гридчиной.

«Не исполнил предвыборных обещаний»

Социологические исследования указывают, что наибольшей популярностью среди избирателей в данный момент пользуется шоумен Владимир Зеленский. Как сообщает организация «Передовые правовые инициативы», на выборах президента Украины за Зеленского готовы проголосовать более 34% избирателей. Действующий президент Пётр Порошенко пользуется поддержкой 14% респондентов, а за лидера партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — чуть более 12%.

Порошенко не может рассчитывать на переизбрание на второй срок, если выборы будут проходить честно, полагает политолог Иван Мезюхо. По его словам, президент Украины не выполнил своих предвыборных обещаний.

«Главное, чего добился Порошенко за пять лет — это самообогащение и обогащение своих креатур во власти и бизнес-партнёров. Порошенко фактически не исполнил своих предвыборных обещаний, за время его президентства Украина так и не поборола коррупцию», — отметил эксперт в беседе с RT.

Политолог напомнил, что Порошенко обещал, что украинские военные будут получать 1000 гривен в день — этого тоже не произошло.

«Он запомнится народу Украины как обманщик и предприниматель нечестной руки, но никак не как государственный деятель», — считает Мезюхо.