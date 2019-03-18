«Видимость политической деятельности»: почему Киев продолжает говорить о «возвращении» Крыма

С момента воссоединения Крыма с Россией прошло ровно пять лет. Регион полностью интегрировался в экономическую, политическую и социальную сферы РФ. Тем не менее на Украине регулярно звучат обещания «вернуть» полуостров, особенно в ходе предвыборной кампании. Так, Пётр Порошенко заявил, что в случае победы на президентских выборах он «как можно скорее» решит эту проблему — сразу после голосования. О «возвращении» Крыма говорила и другой кандидат — Юлия Тимошенко. Более того, она пообещала сложить полномочия, если ей не удастся это сделать на посту главы государства. Впрочем, российские власти неоднократно подчёркивали, что вопрос принадлежности полуострова закрыт. Эксперты отмечают, что у Киева нет ни юридических, ни тем более военных возможностей выполнить свои обещания.

Президент Украины Пётр Порошенко анонсировал планы по «возвращению» Крыма. Накануне пятилетнего юбилея вхождения полуострова в состав России политик заявил, что украинская сторона не пойдёт ни на какие торги и «подковёрные» договорённости.

«И Крым будет возвращён Украине. Мы сделаем всё возможное, чтобы это произошло как можно скорее, сразу же после президентских выборов», — цитирует Порошенко издание «Униан».

По мнению Порошенко, по окончании президентской гонки на Украине эта цель должна стать более достижимой.

«Вы слышали неоднократные заявления Путина, что до президентских выборов это делаться не будет, потому что он очень надеется, что будет избран любой, кроме Порошенко, чтобы новая украинская власть приползла на коленях и подарила ему Крым», — заявил президент Украины.

Петр Порошенко

Reuters

© Gleb Garanich

Предвыборные манёвры

Порошенко, очевидно, стремится ввести свою аудиторию в заблуждение, так как никакие «заявления» подобного рода с российской стороны никогда не звучали и не могли звучать, отметают эксперты.

Позиция Москвы в этом вопросе предельно проста — Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.

В Госдуме РФ уже дали оценку словам украинского президента, назвав их профанацией, направленной на сохранение власти. Депутат нижней палаты парламента от Республики Крым Михаил Шеремет подчеркнул, что подобные «анонсы» регулярно звучат со стороны украинского лидера на протяжении всех пяти лет.

Однако в преддверии президентских выборов тема Крыма для украинских политиков приобрела особое значение — спекулируя разговорами о «возвращении» полуострова, они рассчитывают заработать очки патриотической аудитории, раздавая заведомо невыполнимые обещания, отмечают эксперты.

«Но Крым невозможно забрать ни юридически, ни военным образом. Украинская армия ограблена, разрушена. Да и никогда она боеспособной не была. Невозможен никакой политический манёвр со стороны Украины. И то, что представители украинских элит продолжают развивать эту тему в таком ключе, говорит о том, что сложившийся режим просто недееспособен», — пояснила в беседе с RT политолог Анна Арямова.

Напомним, выборы президента Украины состоятся 31 марта. Согласно опросам, лидерами гонки являются три кандидата: комик Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко и Пётр Порошенко. При этом рейтинг действующего президента составляет всего 16,6%, в то время как антирейтинг достигает почти 50% — такую статистику опубликовала в начале марта социологическая группа «Рейтинг».

Впрочем, не лучшим образом обстоят дела и у опытного политика Юлии Тимошенко — ей доверяют только 16,2% респондентов. Опережает конкурентов Владимир Зеленский — его рейтинг достиг к началу марта 25,1%. Интересно то, что Зеленский уделяет теме «возвращения» Крыма и Донбасса намного меньше внимания, чем его конкуренты, — крымская тема даже не включена в его программу.

Также по теме «Прогнозы коллапса не оправдались»: как менялась риторика чиновников и СМИ Украины после воссоединения Крыма с Россией 16 марта 2014 года прошёл референдум по вопросу о статусе Крыма. Абсолютное большинство крымчан проголосовали за вхождение полуострова...

При этом эксперты отмечают, что все украинские политики, которые ратуют за возвращение Крыма, единодушно забывают о том, что жители полуострова сделали свой выбор самостоятельно. Напомним, за вхождение полуострова в состав РФ в Крыму проголосовали 96,77% участников общенародного референдума, в Севастополе — 95,6%. Явка в Крыму составила 83,1%, в Севастополе — 89,5%.

Говоря о том, почему украинские политики и СМИ предпочитают игнорировать тот факт, что Крым вышел из состава Украины по воле жителей полуострова, заведующий кафедрой общей политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков отметил, что сама идея, что люди в Крыму имеют право на собственное мнение, не укладывается в головах украинских политиков и журналистов.

«Во-первых, Украина и прежде не задумывалась о жителях Крыма и Севастополя. Во-вторых, на Украине сегодня господствует террористическая диктатура радикальных националистов, которых боится даже власть, поэтому поднимать такие вопросы может быть просто опасно», — пояснил эксперт в интервью RT.

«Видимость деятельности»

По словам Леонида Полякова, хотя тема выхода Крыма из состава Украины табуирована в обществе, социологические опросы показывают, что немалое число украинцев склонны согласиться с тем, что Крым «ушёл» и уже не вернётся.

«Например, юго-восток Украины принял ситуацию и хочет выстраивать отношения с Россией, жители этих регионов не хотят противостояния с российской стороной», — пояснил эксперт.

Юлия Тимошенко

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© Valentyn Ogirenko

Однако Юлия Тимошенко и Пётр Порошенко продолжают спорить, кто из них «вернёт» полуостров. 7 марта лидер «Батькивщины» даже подписала специальный документ, согласно которому она обязуется добиться возвращения Крыма и Донбасса в состав Украины в случае своей победы на выборах.

«Я ставлю свою подпись на этом обязательстве. Если я не исполню своё обязательство, я напишу заявление и уйду с должности президента... Донбасс и Крым будут возвращены», — цитирует политика РИА Новости.

Согласно озвученным ранее планам, Тимошенко рассчитывает обязать США и Великобританию помочь Украине, при этом политик ссылается на Будапештский меморандум. Напомним, документ был подписан представителями Украины, России, США и Великобритании в 1994 году. Учитывая, что Киев согласился вывезти оставшиеся после распада СССР ядерные арсеналы в Россию, Лондон, Москва и Вашингтон заявили, что будут уважать территориальную целостность Украины. Однако ни о какой помощи в меморандуме речи не идёт. По сути, страны — участницы документа пообещали лишь соблюдать в отношении Украины стандартные нормы международного права, подчёркивают эксперты.

Reuters

© Yves Herman

Однако это обстоятельство не мешает украинским политикам то и дело возвращаться к теме «неисполнения» США и Великобританией неких «обязательств» по отношению к Украине.

Страны Запада действительно поддерживают претензии Киева, однако ограничиваются словесными заявлениями и экономическими санкциями, в то время как украинская сторона просит предоставить ей существенную военную поддержку.

Напомним, накануне Евросоюз вновь заявил об отказе признать вхождение Крыма в состав России.

«Европейский союз по-прежнему привержен полной реализации своей политики непризнания, в том числе посредством ограничительных мер», — говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

С похожим по содержанию документом выступили и в НАТО.

По мнению Анны Арямовой, Киев неспособен отказаться от заведомо провальных требований по Крыму, потому что в основе действующего в стране режима лежит русофобия.

«Ничего, кроме русофобии, современная украинская политическая система предложить не может. Идеология Украины после «евромайдана» — это отрицание всего, что связано с Россией. Власти на Украине прекрасно понимают, что Крым принадлежит России, никакого обратного процесса не будет. Но они спекулируют на этом, чтобы подогревать националистские всплески ненависти и таким образом создавать видимость политической и идеологической деятельности», — подытожила эксперт.