НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине

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НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине.
НАТО призвало Россию «вернуть» Крым Украине
  • © Алексей Мальгавко
  • РИА Новости

Альянс назвал события пятилетней давности «серьёзным нарушением международного права и вызовом евроатлантической безопасности».

«Мы решительно осуждаем этот акт, который мы не признаём и не будем признавать. Мы призываем Россию вернуть Крым Украине», — говорится в документе.

В НАТО также отметили, что возврата к «обычному ведению дел» не может быть до тех пор, пока в действиях российской стороны не произойдут «чёткие и конструктивные изменения».

Ранее Евросоюз вновь заявил о непризнании итогов референдума в Крыму. Кроме того, блок обвинил Москву в обострении напряжённости в Керченском проливе.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек в беседе с RT высказал мнение, что в ЕС «толерантно жалеют» Киев.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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