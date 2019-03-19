Бывший депутат Рады поздравил Крым с пятилетием присоединения к России
«Что хочется сказать в этот день? Наверное, хочется порадоваться за крымчан, ведь это единственные люди, кто получил что-то хорошее от «майдана», — отметил он.
Также политик отметил, что за последние пять лет Украина сделала всё возможное, чтобы Крым больше никогда не вернулся в состав страны. По его словам, своими действиями Украина «больше оттолкнула крымчан от себя в объятия Москвы».
При этом Россия выполнила все данные ею обещания относительно Крыма, добавил депутат.
Ранее в Крыму оценили важность присоединения полуострова к России.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.