Бывший депутат Рады поздравил Крым с пятилетием присоединения к России

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Бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко по случаю пятилетия вхождения Крыма в состав России заявил, что хочет порадоваться за жителей полуострова. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

«Что хочется сказать в этот день? Наверное, хочется порадоваться за крымчан, ведь это единственные люди, кто получил что-то хорошее от «майдана», — отметил он.

Также политик отметил, что за последние пять лет Украина сделала всё возможное, чтобы Крым больше никогда не вернулся в состав страны. По его словам, своими действиями Украина «больше оттолкнула крымчан от себя в объятия Москвы».

При этом Россия выполнила все данные ею обещания относительно Крыма, добавил депутат.

Ранее в Крыму оценили важность присоединения полуострова к России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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