В Крыму оценили важность присоединения полуострова к России

Депутат Государственного совета Республики Крым Владислав Ганжара в разговоре с RT оценил важность присоединения полуострова к России.

«На мой взгляд, пять лет назад произошло событие, которое раз и навсегда изменило Россию и весь мир. Присоединение Крыма к России — это, наверное, самое значимое событие, которое ознаменовало новую страницу истории нашей страны. Для крымчан оно является самым важным и самым желаемым событием, которое только могло произойти. Мы понимаем, что пять лет назад была исправлена историческая ошибка, связанная с тем, что Крым оказался в составе Украины. Все 23 года нахождения нашего полуострова в составе украинского государства были ошибкой», — сказал депутат.

По его словам, «полуостров, с точки зрения всех процессов шёл в абсолютно неправильном направлении».

«Сегодня становится очевидно, что полуостров развивается, он стал совершенно другой реальностью. Крым является регионом приоритетного развития. Сегодняшний визит президента России Владимира Путина говорит о том, что поддержка, которая есть сегодня у полуострова, самая высокая. И конечно, это поддержка не только президента, но и всего народа нашей страны», — заключил Ганжара.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

RT ведёт текстовую трансляцию празднования пятой годовщины воссоединения с Крымом.