Пушков прокомментировал призыв НАТО «вернуть» Крым Украине

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Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что у Киева уже не выйдет передать базу ВМС в Севастополе США и НАТО.

Об этом он написал в своём Twitter, комментируя призыв НАТО «вернуть Крым» Украине.

По его мнению, другими словами, Североатлантический альянс предложил передать полуостров под контроль самого НАТО.

«Ибо первое, что сделал бы Киев, если бы Крым не ушёл в Россию, — передал бы военно-морскую базу в Севастополе США/НАТО. Но уже не выйдет», — считает сенатор.

Ранее НАТО в распространённом заявлении в связи с пятой годовщиной присоединения Крыма к России призвало «вернуть» полуостров Украине.

В свою очередь, Министерство иностранных дел России призвало альянс признать выбор жителей полуострова.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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