МИД России призвал НАТО и ЕС признать выбор жителей Крыма

Россия считает, что ЕС и НАТО пора признать выбор жителей Крыма, которые пять лет назад проголосовали за воссоединение с Россией. Об этом говорится в комментарии российского МИД в связи с заявлениями ЕС и НАТО по Республике Крым и Севастополю.

Дипломаты выразили надежду, что в ЕС и НАТО перестанут «заниматься политиканством» и наконец прислушаются к голосу крымчан.

«Пора признать сделанный населением Крыма и Севастополя демократический выбор и обратить внимание на позитивные изменения в его жизни в составе Российской Федерации, как это уже сделали многочисленные неангажированные представители общественных и политических кругов западных стран», — говорится в заявлении.

Ранее ЕС заявил о непризнании итогов референдума в Крыму. Позднее НАТО в своём заявлении, приуроченном к годовщине присоединения Крыма к России, призвало «вернуть» полуостров Украине.