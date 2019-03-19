Экс-глава СБУ оценил вероятность военного конфликта с Россией

Бывший глава Службы безопасности Украины Игорь Смешко в эфире телеканала NewsOne заявил, что военный конфликт между его страной и Россией возможен, если Киев сам это разрешит.

Он считает, что боевые действия могли бы произойти в случае определённой политической ситуации на Украине, которая бы привела к проведению миротворческой операции.

«Если мы сами не разрешим, вероятность проведения военной операции не такая большая», — сказал Смешко.

Также бывший глава СБУ считает, что украинским властям не нужно вовлекать Россию во внутриукраинский конфликт, так как она является вторым ядерным государством в мире и обладает крупнейшей сухопутной армией в Европе.

Ранее кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что Киеву не избежать переговоров с Москвой по Донбассу.