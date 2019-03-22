В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова
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«По замыслу кураторов взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам и дестабилизации общественно-политической ситуации в стране накануне президентских выборов», — заявили в СБУ.
Там отметили, что подозреваемый по данному делу задержан.
Ранее президент Украины Пётр Порошенко утвердил новую концепцию борьбы с терроризмом. В документе Россия названа страной, представляющей главную угрозу для Киева.