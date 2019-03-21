Зеленский выступил против притеснения русского языка

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что украинским властям не нужно притеснять русский язык. Об этом информирует агентство «Украинские новости».

Он отметил, что Конституция Украины предусматривает украинский язык в качестве государственного и так и должно оставаться.

При этом Зеленский заявил о необходимости того, чтобы украинские власти гарантировали свободное развитие и использование других языков.

«Не надо давить их языки, не надо давить русский язык», — заявил он.

Ранее результаты опроса показали, что Зеленский победит во втором туре президентских выборов на Украине при любом сопернике.