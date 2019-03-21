Зеленский выступил против притеснения русского языка
- Reuters
Он отметил, что Конституция Украины предусматривает украинский язык в качестве государственного и так и должно оставаться.
При этом Зеленский заявил о необходимости того, чтобы украинские власти гарантировали свободное развитие и использование других языков.
«Не надо давить их языки, не надо давить русский язык», — заявил он.
Ранее результаты опроса показали, что Зеленский победит во втором туре президентских выборов на Украине при любом сопернике.