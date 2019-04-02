Советник Зеленского заявил о его готовности к переговорам с Путиным
- Reuters
«Однозначно готов. Любые переговоры, к ним надо готовиться», — сказал он в эфире телеканала ICTV.
Данилюк отметил, что «нет ни одного человека, который без подготовки готов провести переговоры такого уровня».
По его словам, вопросы о компетентности Зеленского отпадут после того, как он покажет свою команду.
Ранее Зеленский рассказал, о чём бы спросил Путина при встрече.
Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко лидируют после обработки 95% бюллетеней и выходят во второй тур выборов.
Политолог Алексей Якубин прокомментировал в беседе с телеканалом «360» лидерство Зеленского.