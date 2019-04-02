Советник Зеленского заявил о его готовности к переговорам с Путиным

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Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский готов к переговорам с лидерами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил советник шоумена, бывший министр финансов Александр Данилюк.
Советник Зеленского заявил о его готовности к переговорам с Путиным
  • Reuters

«Однозначно готов. Любые переговоры, к ним надо готовиться», — сказал он в эфире телеканала ICTV.

Данилюк отметил, что «нет ни одного человека, который без подготовки готов провести переговоры такого уровня».

По его словам, вопросы о компетентности Зеленского отпадут после того, как он покажет свою команду.

Ранее Зеленский рассказал, о чём бы спросил Путина при встрече.

Зеленский и действующий президент Украины Пётр Порошенко лидируют после обработки 95% бюллетеней и выходят во второй тур выборов.

Политолог Алексей Якубин прокомментировал в беседе с телеканалом «360» лидерство Зеленского. 

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