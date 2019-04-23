Программные заявления: в штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Граждане Украины должны узнать правду о конфликте в Донбассе, а должностные лица, виновные в произошедшем, понесут наказание, заявили в штабе Владимира Зеленского. Кроме того, в команде будущего президента Украины отметили, что снижение тарифов на услуги ЖКХ и привлечение к ответственности коррумпированных чиновников не входят в обязанности главы государства. Более подробно о своих планах, как сообщается, Владимир Зеленский расскажет на пресс-конференции после официального объявления итогов выборов. На данный момент ЦИК Украины обработала 99,9% протоколов. Владимир Зеленский побеждает с большим перевесом: за него проголосовали 73,23% избирателей.

В штабе Владимира Зеленского, который одержал победу на президентских выборах на Украине, сделали несколько заявлений о приоритетных направлениях работы будущего главы государства.

Как заявил член команды Зеленского Дмитрий Разумков в интервью ТСН, на Украине будет только один государственный язык — украинский.

Разумков также отметил, что снижение тарифов и привлечение к ответственности коррумпированных чиновников не входят в компетенцию президента. Однако, по его словам, будущий глава государства намерен изучить обоснованность тарифов и сформировать условия для качественной работы судов и правоохранительных органов.

В штабе высказали позицию Зеленского по поводу урегулирования в Донбассе. Дмитрий Разумков выразил мнение, что противостояние невозможно закончить «прямо сейчас».

Вместе с тем другой соратник Зеленского, Иван Апаршин, в своём блоге на сайте «Обозреватель» заявил, что виновные в конфликте в Донбассе понесут наказание. Кроме того, Апаршин пообещал, что правда о начале войны в 2014 году будет обнародована.

«Уже в ближайшее время люди узнают правду. Никто не собирается ничего ни от кого прятать. И должностные лица, которые принимали решения или бездействовали там, где надо было действовать, будут привлечены к ответственности», — написал он.

Апаршин добавил, что будут наказаны и те, кто виновен в «сдаче» Крыма России. Он разъяснил, что перечисленные шаги входят в программу новой украинской власти в сфере национальной безопасности и обороны страны.

Сам Зеленский ранее говорил о намерении положить конец конфликту в Донбассе без применения силы, но с помощью переговоров в нормандском формате и «мощной информационной войны». Вместе с тем политик высказался против предоставления Донбассу особого статуса и подписания амнистии для ополченцев.

Представители Зеленского отмечали, что будущий президент не признаёт референдум о воссоединении Крыма с Россией, но всё же собирается вести диалог с Москвой.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев рассказал, что необходимо сделать новой команде для нормализации отношений Киева и Москвы. При этом глава российского кабмина не сомневается, что Зеленский в отношении России будет придерживаться той же риторики, которую он использовал в ходе своей предвыборной кампании.

«В то же время шансы на улучшение взаимодействия с нашей страной всё же есть. Что нужно для этого? Честность. И ещё нужен прагматичный и ответственный подход. Подход, учитывающий все сложившиеся на Украине политические реалии. Включая прежде всего ситуацию на востоке страны», — написал премьер на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 22 апреля.

Ещё одной приоритетной задачей Зеленский называл возвращение арестованных в России моряков. Он подчеркнул, что «сделает всё, чтобы вернуть» задержанных после провокации в Керченском проливе военнослужащих.

Напомним, 25 ноября 2018 года 22 украинских моряка и два сотрудника СБУ умышленно нарушили морскую границу России, а затем игнорировали требования российских пограничников. В итоге их задержали.

В штабе Зеленского отмечают, что будущий президент Украины подробно ответит на вопросы о своих планах в ходе пресс-конференции, которая состоится после публикации официальных результатов выборов.

Предварительные итоги

ЦИК Украины обработала 99,9% протоколов по итогам второго тура президентских выборов. По предварительным данным, Владимир Зеленский получает 73,23% голосов. Действующего главу государства Петра Порошенко поддержали 24,45% избирателей.

Центральная избирательная комиссия уточнила, что в голосовании приняли участие 18,4 млн избирателей. Всего в избирательных списках было 26,77 млн человек. При этом объём признанных недействительными бюллетеней составил 2,31%.

В МВД Украины ранее заявили, что фальсификаций и фактов применения админресурса в ходе проведения второго тура президентских выборов не выявлено.

«Никаких фальсификаций. Никаких каруселей. Почти не было печально известных «сеток» за редкими вовремя выявленным попытками», — подвёл итоги второго тура директор департамента коммуникации МВД Украины Артём Шевченко в Facebook.

«Слабого президента мы не увидим»

23 апреля в штабе одержавшего победу кандидата заявили, что Зеленский не будет слабым президентом. Представитель его команды Дмитрий Разумков указал, что у Зеленского нет негативного опыта в политике.

«Слабого президента мы не увидим​​​. Мы увидим президента, который действительно не имеет опыта, которым могут похвастаться многие наши политики: у него нет опыта в построении коррупционных схем, у него нет опыта в развитии политического «договорняка», — приводит слова Разумкова УНИАН.

Разумков также подчеркнул, что Зеленский не обладает «глубокими коррупционными связями» с представителями крупного украинского бизнеса.

Команда Зеленского выразила надежду, что передача власти пройдёт без каких-либо трудностей.

«Я надеюсь, что передача власти, о которой сегодня говорил пока ещё действующий президент Украины, состоится действительно так, как это было обещано, без каких-либо эксцессов», — сказал Разумков.

Перевес Порошенко за рубежом

Примечательно, что за пределами Украины по итогам подсчёта голосов на 101 заграничном избирательном участке лидирует Пётр Порошенко — у него 54,73% голосов против 43,78% у Зеленского.

Больше всего украинцев голосовали на территории Польши — 7880 человек. Больше голосов здесь получил Зеленский, однако перевес на его стороне оказался небольшой — шоумен набрал 50,65%.

В Германии, где во втором туре проголосовали 6962 украинца, лидером стал Порошенко. Действующий президент набрал 55,15% голосов. По данным ЦИК, в Чехии на выборы пришли 5167 украинцев, большинство из которых высказались в поддержку Зеленского (59,02%).

Центральная избирательная комиссия Украины приводит данные, согласно которым Порошенко на некоторых зарубежных участках получил более 70% голосов, в частности во Вьетнаме (79,45%), в Нидерландах (74,61%) и США (73,76%).