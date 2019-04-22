Слуга народа: Зеленский лидирует с 73% голосов после обработки 80% протоколов

На Украине идёт подсчёт голосов по итогам второго тура президентских выборов. После обработки более 80% протоколов уверенно лидирует шоумен Владимир Зеленский — его поддержали более 73% избирателей. У действующего главы государства Петра Порошенко — 24,57%. Зеленского уже поздравил с победой президент США Дональд Трамп. Как сообщили в Белом доме, он заявил о намерении продолжить работу с Киевом, а также напомнил о необходимости проведения реформ в стране.

Во втором туре президентских выборов на Украине лидирует шоумен Владимир Зеленский — после обработки 80% протоколов он набирает 73,09% голосов. У его оппонента, действующего главы государства Петра Порошенко — 24,57%. Как отмечает ЦИК страны, Зеленский одерживает победу над Порошенко во всех регионах, кроме Львовской области.

ЦИК не исключает, что объявление официальных итогов выборов может несколько затянуться из-за Пасхи и выходных.

«Пасха для украинцев — один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков. Мы сможем установить и объявить результаты ориентировочно 30 апреля», — заявил замглавы ЦИК Евгений Радченко в эфире одного из украинских телеканалов.

Уже известно, что явка на голосовании составила 62,07%. Таким образом, выборы проигнорировали более 11 млн избирателей. Кроме того, голосование не проводилось в неподконтрольных киевским властям районах Донецкой и Луганской областей. Также не смогли проголосовать украинцы, находящиеся в России: Киев принял решение не открывать избирательные участки в своих диппредставительствах в РФ.

«Работать с избранным президентом»

Владимир Зеленский уже принимает поздравления с победой. В частности, у него состоялся разговор с президентом США.

«Президент Дональд Трамп поговорил сегодня с избранным президентом Владимиром Зеленским, чтобы поздравить его с победой на выборах 21 апреля на Украине​​​. Президент пожелал ему успеха и назвал выборы важным моментом в истории Украины, отметив мирный и демократический характер избирательного процесса», — говорится в распространённом заявлении Белого дома.

Также Трамп заявил о готовности США оказывать поддержку Украине, напомнил о необходимости бороться с коррупцией и провести ряд реформ в стране.

«Трамп подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины в её признанных международных границах и выразил готовность работать вместе с избранным президентом Зеленским и украинским народом для проведения реформ, которые укрепят демократию, повысят благосостояние и искоренят коррупцию», — отмечается в заявлении.

Кроме того, Зеленский поблагодарил за поздравления французского лидера Эммануэля Макрона.

«Спасибо президенту Франции Эммануэлю Макрону за поздравления», — написал Зеленский в Facebook.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант выразил надежду на сотрудничество между двумя странами.

«Поздравляю Владимира Зеленского и его команду с вашей победой на президентских выборах. Теперь вы и впрямь будете слугой народа (Зеленский играл роль президента в сериале «Слуга народа», а также стал кандидатом в президенты Украины от одноимённой политической партии. — RT). Мы с нетерпением ждём дальнейшего сотрудничества, и Великобритания продолжит поддерживать Украину, её евроатлантический выбор, процесс реформ и безопасность», — написал Хант в Twitter.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Украину «ценным партнёром» альянса. А глава Евросовета Дональд Туск подчеркнул, что ЕС продолжит поддерживать Киев.

«Значимый день для Украины. Свободные выборы и мирная смена власти = сильная демократия на Украине. Поздравляем Владимира Зеленского. ЕС намерен продолжить оказывать поддержку», — говорится в Twitter политика.

Ранее в штабе Зеленского, где ведут параллельный ЦИК подсчёт голосов, заявили, что 47-процентный отрыв их кандидата от Порошенко будет сохраняться.

«Разница примерно в 47% сохраняется…те результаты, которые дал экзитпол — 72% на 25%, — будут сохраняться», — сказал координатор штаба Зеленского Александр Корниенко.

На одном из избирательных участков, Украина, 21 апреля 2018 года

globallookpress.com

При этом выявленные в ходе выборов нарушения не повлияют на итоговые результаты, сообщил Радченко.

«Мы должны констатировать, что больших проблем, неприятностей не было. Были отдельные мелкие инциденты, но они не повлияли на результаты выборов», — приводит его слова ТАСС.

Так, в МВД Украины поступили сообщения о 1245 нарушениях. На основании 17 из них были открыты уголовные дела. Об этом заявил первый замглавы МВД Сергей Яровой в ходе брифинга в воскресенье, 21 апреля.

«Спасибо, Пётр!»

В администрации президента заявили, что намерены организовать акцию в поддержку Петра Порошенко под названием «Спасибо, Пётр!». Она состоится в понедельник, 22 апреля, вечером у здания администрации.

«Давайте придём и поблагодарим Петра Порошенко за всё, что сделано за эти пять лет по ассоциации (с ЕС. — RT), безвизу, армии, децентрализации и всему остальному», — говорится в Facebook.

Отметим, что инаугурация нового президента должна состояться до 3 июня 2019 года. До неё обязанности главы государства будет исполнять Пётр Порошенко. Он выразил надежду, что успеет подписать закон об украинском языке.

«Наша команда будет защищать украинский язык. Если Рада на следующей неделе примет закон о языке, я его обязательно подпишу», — заявил Порошенко.

Кроме того, он отметил, что намерен продолжить политическую карьеру.

«Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение. Я уйду из офиса, но я не ухожу из политики», — подчеркнул Порошенко.