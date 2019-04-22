«Выразили отношение к политическому классу»: Владимир Зеленский лидирует во втором туре президентских выборов на Украины

Владимир Зеленский станет новым президентом Украины. Об этом свидетельствуют результаты экзитполов. По их данным, Зеленский набирает более 70% голосов, а Порошенко — менее 25%. Действующий лидер уже признал своё поражение. По мнению экспертов, избрание Зеленского стало результатом «запроса на новое лицо» в украинской политике. Кроме того, оппоненту Порошенко удалось создать удачный образ для агитации.

Избирательные участки на Украине закрылись в 20:00. По результатам экзитпола телеканала «1+1» Владимир Зеленский побеждает во втором туре выборов главы государства, набирая 72,7% голосов. Согласно данным экзитпола канала «112 Украина», Зеленский набрал 73,7% голосов, действующий президент Пётр Порошенко — 26,3%.

По данным национального экзитпола, Зеленский набирает 73,2% голосов, Порошенко — 25,3%. Как сообщается на сайте ЦИК Украины, явка во втором туре выборов составила 62,07%​​​.

Пётр Порошенко отметил, что результаты экзитпола очевидны. По его словам, выборы на Украине прошли честно, прозрачно и в соответствии с международными стандартами.

«Уже в следующем месяце я оставлю пост главы государства. Так решило большинство украинцев, и я принимаю это решение. Я уйду из офиса, но я не ухожу из политики», — сказал Порошенко.

В свою очередь, Владимир Зеленский сообщил, что действующий лидер уже поздравил его с победой по телефону.

«Я ему (Петру Порошенко. — RT) благодарен: он сказал, что я могу рассчитывать на его помощь в любое время. Он признал победу мою и моей команды», — заявил Зеленский на брифинге в воскресенье вечером.

Также лидер президентского голосования не исключил, что Порошенко может занять какой-либо пост в новом правительстве, но это зависит от «желания общественности».

Напомним, второй тур президентских выборов на Украине начался 21 апреля в 08:00, за президентский пост боролись действующий глава государства Пётр Порошенко и шоумен, лидер новой партии «Слуга народа» Владимир Зеленский.

Голосование проходило в 200 округах, на территории которых работали 29 982 избирательные комиссии. Правом отдать свой голос за того или иного кандидата обладают около 30,3 млн граждан Украины.

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Уже в первом туре, прошедшем 31 марта, Зеленский получил двойное преимущество перед соперником, набрав 30,23% голосов избирателей, притом что за Порошенко проголосовало около 15,94% избирателей. Явка тогда составила 63,52%.

В выборах не принимали участия жители самопровозглашённых республик Донбасса, а также украинские граждане, находившиеся на момент голосования на российской территории. Киев закрыл избирательные участки в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге и Новосибирске, хотя в России находятся порядка 3 млн украинцев, имеющих право голоса.

Для участия в выборах украинский ЦИК предложил им проследовать в Грузию, Казахстан, Финляндию или непосредственно на Украину. Также Рада запретила российским гражданам принимать участие в наблюдении за ходом голосования, это ограничение в Москве назвали нелегитимным.

«Кандидат войны»

Пётр Порошенко боролся за победу до последнего. В день тишины политик подписал указ о европейской и евроатлантической ориентации Украины. Этот документ подразумевает ряд шагов по ускорению евроинтеграции государства и вступлению Украины в НАТО. Эксперты не сомневаются в том, что подписание указа Порошенко прежде всего стало элементом его предвыборной кампании.

При этом буквально за несколько часов до начала второго тура выборов в Шестом апелляционном суде Киева состоялось разбирательство по иску адвоката, наблюдателя на выборах от общественной организации «Украинская ассоциация акционеров» Андрея Хилько, который потребовал снять кандидатуру Владимира Зеленского с выборов, обвинив шоумена в подкупе избирателей. Поводом для обращения стала раздача бесплатных билетов на дебаты, прошедшие 19 апреля на киевском стадионе «Олимпийский». Однако суд отклонил иск, посчитав доводы истца несостоятельными.

Хотя Хилько специально подчеркнул, что не является представителем интересов Петра Порошенко, своими действиями адвокат фактически мог сыграть на руку действующему президенту.

Reuters

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Впрочем, по мнению большинства экспертов, Порошенко потерял шансы сократить разрыв с конкурентом задолго до 21 апреля.

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За несколько суток до второго тура выборов суды вынесли серию решений в пользу опального олигарха Игоря Коломойского, в частности Окружной административный суд Киева признал незаконной национализацию «ПриватБанка». А до этого на свободе неожиданно оказалась давний оппонент Петра Порошенко Надежда Савченко: срок предыдущего постановления о мере пресечения в виде ареста истёк, судьи не стали его продлевать. По мнению экспертов, так судебная система заранее начала подстраиваться под новую власть.

Говоря о причинах тотальной непопулярности Порошенко, эксперты отмечают, что в своей массе украинское население рассчитывало на рост экономики и благосостояния граждан и прекращение военного конфликта в Донбассе, однако Порошенко не добился ни одной из этих целей.

«Сейчас в глазах украинцев Порошенко является кандидатом войны, а Зеленский — мира. Голосование за Зеленского, по сути, является протестным голосованием, большая часть избирателей таким образом просто выражает своё отношение ко всему политическому классу Украины», — пояснил в интервью RT заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«История следующего президента»

Впрочем, эксперты не исключают, что после того как спадёт поствыборная эйфория и новый президент вступит в законные полномочия, его рейтинг начнёт постепенно снижаться.

«Пётр Порошенко никогда и ничего не забывает, он не отойдёт от политики, а перейдёт в оппозицию к Владимиру Зеленскому. Вместе с ним критиковать Зеленского будет и Юлия Тимошенко. Думаю, рейтинг Зеленского упадёт через полгода», — заявил в беседе с RT источник в Блоке Петра Порошенко.

Как пояснил Владимир Шаповалов, вся политическая деятельность на Украине с момента обретения ею суверенитета в 1991 году была обусловлена борьбой и интересами разных олигархических групп.

Игорь Коломойский

Reuters

© Valentyn Ogirenko

«Глупо отрицать связь Зеленского и Коломойского, правда, и абсолютизировать её нельзя. Для Коломойского чрезвычайно важно убрать Порошенко, который лишил его бизнеса. В принципе, многое зависит от того, как Зеленский сформирует свою программу и политику. Однако есть сомнения, что Зеленский сможет проводить независимый курс: ему придётся учитывать интересы группы Коломойского и других олигархов и лавировать между ними», — пояснил эксперт в интервью RT.

Источник RT в партии «Народный фронт» отметил, что сам Пётр Порошенко является олигархом и в связи с этим слухи о связях Зеленского с другим олигархом, Коломойским, электорат не смущают.

«Люди верят, что Зеленский способен изменить жизнь населения к лучшему. Он молод, не был раньше в политике и не успел наделать глупостей. Это для избирателей сейчас важнее, чем его возможная связь с Игорем Коломойским», — считает источник RT.

Одним из мощных инструментов, превративших Зеленского из популярного шоумена в популярного политика, стал телевизионный сериал «Слуга народа». Аналогичное название получила партия, выдвинувшая бывшего комика на выборы.

Что интересно, работа над сериалом была начата в 2015 году, после того как между Игорем Коломойским и Петром Порошенко разгорелась вражда. Коломойский лишился тогда пакета акций «Укрнафты» и контроля над крупнейшей кредитной организацией страны — «ПриватБанком».

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Премьера «Слуги народа» состоялась на телеканале Коломойского «1+1», сериал стал самым рейтинговым по итогам года. Слоган ленты — «История следующего президента», и авторы приложили немало усилий, чтобы смешать вымышленную историю «честного президента из народа» с реальностью. За день до региональных выборов 2015 года на улицах украинской столицы появились палатки, агитирующие за «президента Голобородько» — персонажа Зеленского в сериале.

Уже в 2017 году о шоумене заговорили как о возможном кандидате на пост главы государства — задолго до того, как он объявил о планах выдвигаться на выборах 2019 года.

По словам Владимира Шаповалова, именно сериал «Слуга народа» стал основным компонентом электорального успеха Владимира Зеленского.

«Благодаря сериалу и шоу «Квартал 95» ему удалось не только создать удачный образ для агитации, но и сформировать и представить близкий украинцам антивластный политический месседж», — пояснил эксперт.

«Запрос на новое лицо»

Нужно отметить, что такие качества, как умеренность и склонность к диалогу, проявились у Зеленского не сразу: в 2014 году комик отпускал достаточно жёсткие реплики в адрес жителей Донбасса, хотя сейчас много говорит о необходимости объединить народ. Политика нередко упрекали за отсутствие внятной программы и ясной артикуляции своих позиций по значимым для страны вопросам.

За несколько дней до второго тура выборов Зеленский дал развёрнутое интервью порталу РБК-Украина, в котором фактически поддержал многие шаги, предпринятые администрацией Петра Порошенко. Например, Зеленский согласен с необходимостью «хлопнуть» российские социальные сети, но при одном условии — по его мнению, сначала украинцам нужно предоставить альтернативную платформу.

Военнослужащие ВСУ в Донбассе, 2019 год

© Gleb Garanich / Reuters

Поддержал Зеленский и языковую политику Киева, назвав инициативы властей в этой сфере «нормальными». Ему не нравится лишь то, как реформа освещается в информационном пространстве. Останутся при Зеленском и языковые квоты на телевидение и радио — по его мнению, вопрос заключается только в их регулировании.

Чтобы выправить ситуацию на юго-востоке страны, Зеленский намерен просто «каждый день записывать видео», в котором будет рассказывать Донбассу о выгодах присоединения к НАТО.

«НАТО — класс, безопасность, уровень армии, всё понятно. Но я хочу объединить страну», — заявил Зеленский.

При этом политик не собирается амнистировать ополченцев ДНР и ЛНР и предоставлять Донбассу особый статус.

Некоторые избиратели поделились с RT своими ожиданиями от грядущего президентства Владимира Зеленского.

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«Вся наша семья голосует за него, поскольку мы хотим наладить отношения с Россией. У нас много родственников там, но им всё сложнее ездить к нам из-за взаимоотношений между странами. Кроме того, мы хотим остановить войну», — рассказала жительница Сум Ирина Таранова.

IT-специалист Олег Заричный рассчитывает, что Зеленский победит коррупцию и остановит военный конфликт на юго-востоке страны.

«Самое главное — прекратить военные действия. У нескольких моих знакомых там погибли родные», — рассказал он.

Владимиру Зеленскому удалось сыграть на чувстве тотальной усталости украинцев от невыполненных обещаний власти, считают эксперты.

«Победа Зеленского — триумф антиистеблишментных настроений. На Украине сформировался запрос на новое лицо, на человека, не связанного с нынешним политическим классом и политикой в принципе», — считает Владимир Шаповалов.