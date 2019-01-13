Предвыборный «томос-тур»: как Порошенко использует церковный раскол в президентской кампании

Президент Украины Пётр Порошенко усомнился в каноничности Русской православной церкви и призвал РПЦ «показать свой томос». Выступая 13 января у собора в Виннице, куда доставили томос об автокефалии ПЦУ, украинский лидер заявил, что власти якобы «не станут никого тянуть за уши» в новую религиозную структуру. Впрочем, в тот же день сторонники недавно созданной украинской церкви захватили храм УПЦ МП в Волынской области. Эксперты считают, что заявления Порошенко об «уважении религиозного выбора» граждан — не более чем предвыборная риторика. Аналитики также отмечают, что получение томоса для ПЦУ стало основой президентской кампании нынешнего главы государства несмотря на то, что номинально государство не может вмешиваться в церковные дела.

Автокефальная поместная православная церковь Украины стала «духовным фундаментом государства» и укрепила «украинскую независимость». Об этом заявил президент страны Пётр Порошенко на площади возле Спасо-Преображенского кафедрального собора в Виннице, куда доставили томос.

«Уже точно никто не способен остановить Украину и украинцев, которые снимают с себя ярмо московской церкви и московской империи, — сказал он. — Никто не способен остановить украинцев на пути к нашей свободе — в Европейский союз», — подчеркнул Порошенко.

Украинский лидер также подверг сомнению каноничность Русской православной церкви.

«И вот сейчас наша церковь является канонической, а пусть они сейчас сами разберутся, покажут томос... А где их томос?» — сказал Порошенко.

Он также поведал, что Винницкая область стала лидером по количеству приходов, решивших присоединиться к «новой религиозной структуре самостоятельно и без давления со стороны». «За уши в новую церковь никто никого тянуть не будет: ни власть, ни священники», — добавил он.

По его словам, у желающих «сохранить единство» с канонической Украинской православной церковью Московского патриарха не возникнет проблем. «Я, как президент, как гарант Конституции, буду защищать их выбор», — подчеркнул Порошенко.

При этом в воскресенье, 13 января, в селе Красноволя Волынской области сторонники ПЦУ захватили Свято-Михайловский храм, принадлежащий УПЦ МП. Как подчеркнул пресс-секретарь региональной епархии Олег Точинский, причиной инцидента стал «церковный раскол» в стране, усилившийся после предоставления томоса.

«Вот такое «объединение» церквей... Отдельная «благодарность» Константинопольской церкви — «матери». От ваших «материнских» объятий мы здесь задыхаемся», — написал он в Facebook.

Напомним, что 5 января константинопольский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии новой церкви. В четверг, 10 января, документ прибыл в украинский город Ровно с подписями всех членов Священного синода КП.

Эти мероприятия сопровождались вручением наград причастным к созданию нового религиозного объединения. Порошенко наградил константинопольского патриарха орденом «За заслуги» I степени, а бывшему лидеру одной из неканонических церковных структур страны Филарету присвоил звание Героя Украины. В свою очередь, украинского лидера наградили орденом Андрея Первозванного.

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Также известно, что томос был предоставлен Константинополем не просто так. Как шутливо ответил детям во время колядок патриарх Варфоломей, он взял за это «много конфет и шоколада с фабрики Порошенко». Между тем, по данным украинских СМИ, Киев получил права на создание новой церкви в обмен более чем на десять храмов и монастырей, среди которых, в частности, храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий.

Кроме того, на Украине приняли поправки к закону «О свободе совести и религиозных организациях», согласно которому УПЦ МП должна изменить название, чтобы указать свою «российскую» принадлежность.

Выполнить данное требование Киев может потребовать с начала февраля. К этому времени Министерство культуры Украины должно завершить экспертизу устава канонической Украинской православной церкви.

Наряду с этим сайт «Миротворец» начал заносить в свои списки священников УПЦ МП. При этом замглавы отдела внешних церковных связей Московского патриархата протоиерея Николая Балашова включили в базу данных с формулировкой «противник независимости украинского православия».

«Беспрецедентная кампания по вмешательству государства в дела церкви»

В разговоре с RT политолог Юрий Светов высказал мнение, что на слова Порошенко о готовности принять религиозный выбор граждан полагаться не стоит.

«Началась избирательная кампания, ему нужно крутиться, завоёвывать для себя весь электорат. Поэтому заявления подобного рода будут звучать постоянно, будут даваться обещания. При этом мы видим, что человек даже за то, что он съездил и выступил в Москве с концертом, объявляется предателем страны. Что же будет с теми людьми, которые поверят, будто у них есть свобода вероисповедания и выбора церкви?» — отметил эксперт.

Билборд «Томос для Украины»

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Все действия представителей украинской власти в течение последних нескольких месяцев направлены на подавление и дискредитацию канонической Украинской православной церкви МП, подчеркнул замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

«Мы наблюдаем беспрецедентную кампанию по государственному вмешательству в дела церковной организации: фабрикуются дела в отношении священников, отбирается собственность, инспирируются информационные атаки. Всё это можно рассматривать как скоординированную и разработанную кампанию по гонению на УПЦ МП, поэтому словам украинского президента верить нельзя. Он обманывает, что в целом не новость», — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Порошенко сделал создание новой церкви ключевым элементом своей избирательной стратегии.

«Очень странно, что действующий президент именно церковные вопросы делает основой своей президентской кампании несмотря на то, что Украина провозглашает себя светским демократическим государством», — заметил Шаповалов в беседе с RT.

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Как сообщает украинский портал «СТРАНА.ua», на улицах украинских городов появилось множество рекламных щитов с изображением Порошенко и предстоятеля ПЦУ Епифания и подписью «Томос для Украины». По данным издания, это является частью пиар-кампании, которую называют «томос-туром» по продвижению «новой церкви».

По мнению политолога и экономиста Александра Дудчака, «томос-тур» — верное название для агитации с использованием какого-то псевдорелигиозного документа.

«Порошенко выдаёт его за очередную победу, личную заслугу. Непонятно, в чём заслуга, потому что ничего, кроме раскола и новых проблем, это не несёт. Для подконтрольных СМИ будет повод заявить о том, что сбылась «мечта тысячелетняя». Для пиара это нормально, а как на самом деле общество считает, никого не волнует», — пояснил эксперт в беседе RT.

Заметим, что 31 декабря 2018 года на Украине стартовала избирательная кампания — 2019. На данный момент Центральная избирательная комиссия Украины зарегистрировала пять кандидатов на пост главы государства. При этом Порошенко до сих пор не ответил, будет ли он баллотироваться на второй срок.