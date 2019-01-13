«Политическое лукавство перед выборами»: как Порошенко перевёл «всю зарплату» на благотворительность

В Управделами президента Украины сообщили, что в 2018 году Пётр Порошенко перечислил на благотворительность «всю свою зарплату» — 270 480 гривен (порядка $9500). При этом официально задекларированный доход президента за тот же период превысил 1,3 млрд грн (почти $46 млн), большую его часть составили дивиденды от трастового управляющего корпорацией Roshen. Эксперты отмечают, что подобная «благотворительная» деятельность — по сути неоднозначный пиар-ход в рамках предвыборной кампании. Кроме того, неизвестно, какому именно фонду перечислены эти деньги.

В Управлении делами президента Украины сообщили, что в 2018 году Пётр Порошенко перечислил на благотворительность «всю свою зарплату» — 270 480 гривен (порядка $9500). Вместе с тем только за последнее время глава государства задекларировал получение более 1,1 млрд гривен (почти $40 млн) дивидендов от трастового управляющего корпорацией Roshen.

«В 2018 году начислена заработная плата в сумме 336 тыс. грн (ежемесячно — 28 тыс. грн). После выплаты обязательных налогов и сборов заработная плата в сумме 270 480 грн по заявлению перечислена в определённый президентом Украины благотворительный фонд», — приводит издание «Украинские новости» ответ на запрос в Управление делами президента.

При этом в сообщении не уточняется, какому именно фонду перечислены деньги.

Эта информация может быть распространена только с согласия лица, перечислившего деньги.

Не исключено, что решение перечислить «всю зарплату» — и особенно предоставление этой информации СМИ — говорит о том, что это было сделано в рамках президентской кампании Порошенко. Такое мнение в беседе с RT высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Моральная сторона этой проблемы касается того, что человек, являясь миллиардером, позволяет себе делать подобного рода акции, причём пытается ещё и получить те или иные дивиденды», — отметил Денисов.

Вместе с тем собеседник RT усомнился в том, что подобные шаги повлияют на рейтинг украинского лидера.

Как отмечали ранее украинские СМИ, официально задекларированный Порошенко доход (не прибыль) за 2018 год превысил 1,3 млрд грн — это почти в 82 раза больше, чем в 2017-м.

Только в конце декабря Порошенко задекларировал два транша дивидендов размером в 556,7 млн грн и 574,9 млн грн, большая часть из которых поступила от швейцарской компании Rothschild Trust Schweiz AG, которой он в своё время доверил управление корпорацией Roshen. При этом полная декларация о доходах должна быть подана до 31 марта 2019 года.

После публикации этих данных в администрации президента сообщили, что Порошенко не получал дивидендов в течение трёх лет и планирует направить часть полученных средств на благотворительность. В пресс-службе также отметили, что за время нахождения на посту главы государства Порошенко потратил более 1,2 млрд грн на «социальную благотворительность и укрепление обороноспособности».

«Дивиденды, которые поступают теперь за три года, Порошенко направляет на прозрачную с финансовой точки зрения популяризацию развития государственности и идей евроатлантической интеграции, поддержку создания единой поместной православной церкви, развитие украинского языка», — заявили в администрации президента в конце декабря.

РИА Новости

© Рамиль Ситдиков

«Избирателей больше интересует собственное благополучие»

Сообщения о благотворительной деятельности украинского лидера выглядят довольно странно на фоне объективной информации о значительном росте благосостояния Петра Порошенко за время пребывания на посту президента, полагает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов.

«Конечно, это будут пытаться преподнести как некий бескорыстный ход. Но мы-то знаем, что за годы своего президентства Порошенко стал значительно богаче», — заявил парламентарий.

По его словам, это, в частности, говорит о значительной коррупционной составляющей в деятельности президента: так, известны факты, когда государственные заказы отдавались аффилированным с его бизнесом компаниям.

«Его действия напоминают акт политического лукавства. Он отдаёт три копейки, забирая несколько рублей. Это совершенно непорядочный жест с его стороны. К тому же избирателей сейчас больше интересует собственное благополучие, цены на ЖКХ, зарплаты. В этом смысле на Украине, мягко говоря, не всё хорошо», — констатировал Морозов.

Также по теме Год выбора: что ждёт Украину в 2019-м В 2019 году на Украине запланированы президентские и парламентские выборы, которые во многом определят курс страны на ближайшее время....

В свою очередь, член совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько в беседе с RT отметил, что подобная благотворительность похожа на откровенный пиар-ход в рамках предвыборной кампании Порошенко.

«Я думаю, что он за время своего президентства прекрасно осознавал, что на Украине очень большое число людей нуждается в помощи. Пожилые, больные, сироты, дети. Те же самые ветераны АТО, которым он обещал зарплаты по тысяче гривен в день, страховки на миллионы. Довольно странно, что даже ради показухи он не мог хотя бы на протяжении всего своего президентства выделять этот самый 1% и жертвовать его кому-то из этих категорий... Я помню, что его супруга возглавила фонд, который тоже являлся одной из таких пиар-структур президента, и я не уверен, что из него деньги куда-то перечислялись. Но если в этот раз кому-то повезёт, какой-нибудь старушке, провинциальной поликлинике, будет хорошо. Они хотя бы благодаря выборам получат что-то от доходов Петра Алексеевича», — сказал Безпалько.

В части, касающейся супруги президента Украины, речь идёт об Украинском культурном фонде, главой которого Марина Порошенко была назначена в январе 2018 года. Причём как сам факт назначения первой леди главой фонда, так и его деятельность неоднократно оказывались в центре расследований украинских журналистов.

Дополняя картину особого, «предвыборного» поведения действующего президента Украины, стоит напомнить, что в конце декабря 2018-го он купил и подарил две квартиры в Кропивницком семьям двух военнослужащих, которые попали в плен в 2015 году в бою за Дебальцево.