Томос об автокефалии вернулся на Украину

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Томос об автокефалии Православной церкви Украины вернулся в страну после подписания членами Синода Константинопольского патриархата. Об этом сообщил украинский лидер Пётр Порошенко.
Томос об автокефалии вернулся на Украину
  • РИА Новости

Он напомнил, что накануне, 9 января, томос доставили из Киева в Константинополь, чтобы все члены Священного синода Вселенского патриархата скрепили его своими подписями.

«А сегодня утром томос вернулся на Украину. И решением предстоятеля по благословению Его Святейшества сегодня он в Ровно», — цитирует Порошенко «112 Украина».

Ранее в пресс-центре ПЦУ заверили, что томос будет находиться в надёжных руках и не потребует дополнительной охраны. 

5 января патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии, после чего вручил его главе новой церковной структуры митрополиту Епифанию.

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