Томос об автокефалии вернулся на Украину

Томос об автокефалии Православной церкви Украины вернулся в страну после подписания членами Синода Константинопольского патриархата. Об этом сообщил украинский лидер Пётр Порошенко.

Он напомнил, что накануне, 9 января, томос доставили из Киева в Константинополь, чтобы все члены Священного синода Вселенского патриархата скрепили его своими подписями.

«А сегодня утром томос вернулся на Украину. И решением предстоятеля по благословению Его Святейшества сегодня он в Ровно», — цитирует Порошенко «112 Украина».

Ранее в пресс-центре ПЦУ заверили, что томос будет находиться в надёжных руках и не потребует дополнительной охраны.

5 января патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии, после чего вручил его главе новой церковной структуры митрополиту Епифанию.