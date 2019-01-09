На Украине рассказали об уровне охраны томоса об автокефалии
- Reuters
«В заповеднике Софии Киевской есть своя охрана, сигнализация, там всё выставлено, там томос в надёжных руках», — заявили в ПЦУ.
На уточняющий вопрос, будет ли у оригинала томоса дополнительная государственная охрана, представитель пресс-службы ответил: «Не думаю».
Ранее сообщалось, что все члены Синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии новой церкви Украины. Ожидается, что в течение нескольких дней документ вернётся на Украину.