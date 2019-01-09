Синод Константинопольского патриархата оформил томос для Украины

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Все члены Синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии новой церкви Украины.
Синод Константинопольского патриархата оформил томос для Украины
  • © VALENTYN OGIRENKO
  • Reuters

Об этом сообщает ТСН. 

«9 января в Стамбуле члены Синода Вселенского патриархата подписали томос об автокефалии Украинской церкви», — указывается в материале.

Ожидается, что в течение нескольких дней документ вернётся на Украину. 

Ранее сообщалось, что томос об автокефалии новой церкви на Украине забрали из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.

Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с предоставлением автокефалии Украине.

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