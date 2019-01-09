Синод Константинопольского патриархата оформил томос для Украины
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Об этом сообщает ТСН.
«9 января в Стамбуле члены Синода Вселенского патриархата подписали томос об автокефалии Украинской церкви», — указывается в материале.
Ожидается, что в течение нескольких дней документ вернётся на Украину.
Ранее сообщалось, что томос об автокефалии новой церкви на Украине забрали из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.
Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с предоставлением автокефалии Украине.