Синод Константинопольского патриархата оформил томос для Украины

Все члены Синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии новой церкви Украины.

Об этом сообщает ТСН.

«9 января в Стамбуле члены Синода Вселенского патриархата подписали томос об автокефалии Украинской церкви», — указывается в материале.

Ожидается, что в течение нескольких дней документ вернётся на Украину.

Ранее сообщалось, что томос об автокефалии новой церкви на Украине забрали из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.

Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с предоставлением автокефалии Украине.