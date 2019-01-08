Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря

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Томос об автокефалии новой церкви на Украине забрали из Трапезной церкви Софийского монастыря в Киеве.
Томос об автокефалии церкви Украины забрали из Софийского монастыря
  • © Str/ZUMAPRESS.com
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Как информирует телеканал «Прямой», томос забрали представители духовенства.

«И где он сейчас сохраняется, работники музея не знают, потому что это не их парафия. Есть информация, что вскоре томос отправится в Стамбул на несколько дней, потому что в Стамбуле состоится Священный синод», — сказала корреспондент телеканала.

По её словам, во время Синода необходимо заверить документ и поставить подпись, что может занять несколько дней, после чего томос вернётся на Украину.

Ранее в Минкультуры Украины заявили, что томос вернут в Стамбул, так как его подписали не все члены Синода Вселенского патриархата. 

При этом позднее, как передавал ТСН, в Министерстве культуры опровергли данные о том, что томос собираются вернуть в Стамбул.

По заявлениям ведомства, документ будут хранить в Трапезном храме Софии Киевской.

Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с предоставлением автокефалии Украине.

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