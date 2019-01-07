Украина вернёт томос об автокефалии в Стамбул для сбора других подписей

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Томос об автокефалии Православной церкви Украины вернут в Стамбул, так как его подписали не все члены Синода Вселенского патриархата, заявил руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Украины Андрей Юраш.
Украина вернёт томос об автокефалии в Стамбул для сбора других подписей
  • Reuters

«В ближайшие дни он возвратится в Стамбул, в Константинопольский патриархат, поскольку сейчас он подписан только Вселенским патриархом (Варфоломеем. — RT)», — приводит его слова NewsOne.

По словам Юраша, в томосе должны быть подписи всех членов Вселенского Святейшего Синода патриархата.

«Буквально через два дня состоится синод, где это будет сделано, — и тогда уже томос окончательно и навсегда возвратится на Украину и будет сохраняться в особых условиях», — отметил он.

Ранее в Киеве рассказали о «болезненном» положении томоса об автокефалии, которое запретит ПЦУ создавать свои структуры за пределами страны.

Политолог Богдан Безпалько в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию с предоставлением автокефалии Украине.

Патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии 5 января. В РПЦ заявили, что создание новой церкви на Украине отбросит украинское общество ещё дальше от мира и от разрешения религиозного вопроса.

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